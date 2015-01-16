О нас

Coldplay

Coldplay

Трек  ·  2015

The Scientist

143 лайка

Coldplay

Исполнитель

Coldplay

Трек The Scientist

#

Название

Альбом

1

Трек The Scientist

The Scientist

Coldplay

Love Songs - The Collection

5:09

Текст песни

Come up to meet you, tell you I'm sorry

You don't know how lovely you are

I had to find you, tell you I need you

Tell you I set you apart

Tell me your secrets and ask me your questions

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Rhino UK a division of Warner Music UK Ltd.
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

