О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lianne La Havas

Lianne La Havas

Трек  ·  2015

Lost & Found

3 лайка

Lianne La Havas

Исполнитель

Lianne La Havas

Трек Lost & Found

#

Название

Альбом

1

Трек Lost & Found

Lost & Found

Lianne La Havas

Love Songs - The Collection

4:27

Текст песни

Come upstairs and I'll show you where all my

Where my demons hide from you

Just look at who I have become I am so ashamed

You were the one that made me feel the way I do

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Rhino UK a division of Warner Music UK Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз No Prizes
No Prizes2022 · Сингл · Kae Tempest
Релиз Seven Times (Wu-Lu Remix)
Seven Times (Wu-Lu Remix)2021 · Сингл · Lianne La Havas
Релиз Live At The Roundhouse
Live At The Roundhouse2020 · Альбом · Lianne La Havas
Релиз Woman (feat. Lianne La Havas)
Woman (feat. Lianne La Havas)2020 · Сингл · Nao
Релиз Woman
Woman2020 · Сингл · Näo
Релиз Please Don't Make Me Cry (Jordan Rakei Remix)
Please Don't Make Me Cry (Jordan Rakei Remix)2020 · Сингл · Lianne La Havas
Релиз Timeless
Timeless2020 · Сингл · Oscar Jerome
Релиз Lianne La Havas
Lianne La Havas2020 · Альбом · Lianne La Havas
Релиз Lianne La Havas
Lianne La Havas2020 · Альбом · Lianne La Havas
Релиз Weird Fishes
Weird Fishes2020 · Сингл · Lianne La Havas
Релиз Can't Fight
Can't Fight2020 · Сингл · Lianne La Havas
Релиз Can't Fight (TSHA Remix)
Can't Fight (TSHA Remix)2020 · Сингл · Lianne La Havas

Похожие артисты

Lianne La Havas
Артист

Lianne La Havas

Dinner Party
Артист

Dinner Party

9th Wonder
Артист

9th Wonder

Staves
Артист

Staves

Tom Misch
Артист

Tom Misch

Yussef Dayes
Артист

Yussef Dayes

Joshua Burnside
Артист

Joshua Burnside

Lucy Rose
Артист

Lucy Rose

The Paper Kites
Артист

The Paper Kites

Robert Glasper
Артист

Robert Glasper

Freddie Gibbs
Артист

Freddie Gibbs

The 400 Unit
Артист

The 400 Unit

Flyte
Артист

Flyte