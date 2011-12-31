Информация о правообладателе: Warner Classics
Lawrence Foster - Laurence Albert - Brigitte Fassbaender - Nicolai Gedda - Orchestre Philharmonic De Monte Carlo - Orfeon Donostiarra - Jose Van Dam
Трек · 2011
Oedipe - Tragédie Lyrique En 4 Actes Et 6 Tableaux Op.23 - Acte III : Qu'entends Je, Oedipe ? (Jocaste, Oedipe, Le Choeur, Le Berger, Phorbas)
#
Название
Альбом
1
Oedipe - Tragédie Lyrique En 4 Actes Et 6 Tableaux Op.23 - Acte III : Qu'entends Je, Oedipe ? (Jocaste, Oedipe, Le Choeur, Le Berger, Phorbas)
10:01