Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.
Renaud Capucon
,
Antoine Tamestit
,
Louis Langree
и
ещё 1
Трек · 2011
Sinfonia concertante for Violin and Viola in E-Flat Major, K. 364: II. Andante
