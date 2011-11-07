О нас

The Swingle Singers

Трек  ·  2011

Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331/300i: III. Alla Turca

1 лайк

Исполнитель

Трек Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331/300i: III. Alla Turca

Название

Альбом

1

Трек Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331/300i: III. Alla Turca

Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331/300i: III. Alla Turca

The Legend of Mozart

2:10

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.

Другие релизы артиста

Релиз Best MONICA VITTI Early Movie Themes
Best MONICA VITTI Early Movie Themes2023 · Альбом · Giorgio Gaslini
Релиз A Capella Christmas Favourites
A Capella Christmas Favourites2018 · Альбом · The King's Singers
Релиз Blue Skies
Blue Skies2013 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Let Yourself Go
Let Yourself Go2013 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Let Yourself Go
Let Yourself Go2012 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Top Hat White Tie and Tails
Top Hat White Tie and Tails2009 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Anthology
Anthology2009 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз A Celebration of the Voice
A Celebration of the Voice2009 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Swinging The Classics (Jazz Club)
Swinging The Classics (Jazz Club)2009 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Mood Swings
Mood Swings2006 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз A Tribute to the Beatles - Ticket To Ride
A Tribute to the Beatles - Ticket To Ride2006 · Альбом · The Swingle Singers
Релиз Unwrapped
Unwrapped2006 · Альбом · The Swingle Singers

Похожие артисты

Артист

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Dalida
Артист

Dalida

Perry Como
Артист

Perry Como

Andy Williams
Артист

Andy Williams

Doris Day
Артист

Doris Day

Édith Piaf
Артист

Édith Piaf

Marie Laforêt
Артист

Marie Laforêt

Françoise Hardy
Артист

Françoise Hardy

Robertino Loreti
Артист

Robertino Loreti

Gilbert Bécaud
Артист

Gilbert Bécaud

Ives Montand
Артист

Ives Montand