Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante

Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2 (Excerpts)

2021 · Альбом · Piotr Anderszewski

Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2 (Excerpts) - Prelude and Fugue No. 8 in D-Sharp Minor, BWV 877: II. Fugue

2021 · Сингл · Piotr Anderszewski

Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2 (Excerpts) - Prelude and Fugue No. 8 in D-Sharp Minor, BWV 877: I. Prelude

2020 · Сингл · Piotr Anderszewski

Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2 (Excerpts) - Prelude and Fugue No. 17 in A-Flat Major, BWV 886: I. Prelude

2020 · Сингл · Piotr Anderszewski

Shostakovich: String Quartet No. 3 & Piano Quintet

2018 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Mozart: Piano Concertos Nos 25 & 27

2018 · Альбом · Piotr Anderszewski

Mozart: Piano Concertos Nos 25 & 27 - Piano Concerto No. 25 in C Major, K. 503: III. Allegretto

2017 · Сингл · Piotr Anderszewski

Fantaisies

2017 · Альбом · Piotr Anderszewski

Mozart Collection - Solo intrument with orchestra

2015 · Альбом · Piotr Anderszewski

Bach, JS: English Suites Nos 1, 3 & 5

2014 · Альбом · Piotr Anderszewski

Schumann : Piano works

2010 · Альбом · Piotr Anderszewski

Chopin Mazurkas Ballades Polonaises