Louis Langree

Трек  ·  2011

Mass No. 17 in C Minor, K. 427/417a, "Great Mass": I. Kyrie

Mass No. 17 in C Minor, K. 427/417a, "Great Mass": I. Kyrie

Трек Mass No. 17 in C Minor, K. 427/417a, "Great Mass": I. Kyrie

Mass No. 17 in C Minor, K. 427/417a, "Great Mass": I. Kyrie

Louis Langree

The Legend of Mozart

6:40

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.

