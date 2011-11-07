Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.
Piano Concerto No. 9 in E-Flat Major, K. 271 "Jeunehomme": II. Andantino
Другие релизы артиста
Pletnev: Trumpet Concerto & 14 Mémoires musicales2025 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Pletnev: 14 Mémoires musicales: Adieu2025 · Сингл · Михаил Васильевич Плетнев
Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody2024 · Альбом · Сергей Рахманинов
Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)2024 · Сингл · Сергей Рахманинов
When The Job Is Done2023 · Сингл · Михаил Васильевич Плетнев
Моцарт: Сонаты для фортепиано No. 15-182022 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Гайдн, Бетховен: Произведения для фортепиано (Live)2022 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Live at Victoria-Hall Geneva, 2 March 20212022 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Blavatsky2020 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
No Bad Decisions2019 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Ninja Cuburru2019 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев
Концерт Михаила Плетнёва. БЗК, 31 октября 1979 г. (Live)2018 · Альбом · Михаил Васильевич Плетнев