О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michel Corboz/Orchestre de Chambre de Genève/

Ensemble Vocal de Lausanne

/

Efrat Ben-Nun

, Efrat Ben-Nun, Ensemble Vocal de Lausanne

Трек  ·  2011

Requiem in D Minor, K. 626: I. Introitus & II. Kyrie

Ensemble Vocal de Lausanne

Исполнитель

Ensemble Vocal de Lausanne

Трек Requiem in D Minor, K. 626: I. Introitus & II. Kyrie

#

Название

Альбом

1

Трек Requiem in D Minor, K. 626: I. Introitus & II. Kyrie

Requiem in D Minor, K. 626: I. Introitus & II. Kyrie

Ensemble Vocal de Lausanne

,

Efrat Ben-Nun

The Legend of Mozart

6:36

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.

Другие релизы артиста

Релиз Fauré: Requiem; Messe des pêcheurs de Villerville
Fauré: Requiem; Messe des pêcheurs de Villerville2024 · Альбом · Gabriel Fauré
Релиз Schola Aeterna: Chants à la vierge
Schola Aeterna: Chants à la vierge2016 · Альбом · Michel Corboz
Релиз Caplet: Le Miroir de Jésus
Caplet: Le Miroir de Jésus2013 · Альбом · André Caplet
Релиз Bach: Mass in B Minor, BWV 232
Bach: Mass in B Minor, BWV 2322004 · Альбом · Ensemble Vocal de Lausanne
Релиз Bach: Motets
Bach: Motets1997 · Альбом · Ensemble Vocal de Lausanne
Релиз Vierne, Alain & Langlais: Messes pour chœurs et deux orgues
Vierne, Alain & Langlais: Messes pour chœurs et deux orgues1990 · Альбом · André Luy
Релиз Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 248
Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 2481985 · Альбом · Michel Corboz
Релиз De Lalande: De profundis & Regina coeli
De Lalande: De profundis & Regina coeli1970 · Альбом · Michel Corboz
Релиз Scarlatti: Motets & Missa ad usum cappellae pontificiae
Scarlatti: Motets & Missa ad usum cappellae pontificiae1966 · Альбом · Michel Corboz

Похожие артисты

Ensemble Vocal de Lausanne
Артист

Ensemble Vocal de Lausanne

The Mendelssohn Choir Of Pittsburgh
Артист

The Mendelssohn Choir Of Pittsburgh

Academy of St. Martin in the Fields Chorus
Артист

Academy of St. Martin in the Fields Chorus

Chor der Staatsoper Dresden
Артист

Chor der Staatsoper Dresden

John Langdon
Артист

John Langdon

The Bach Festival Orchestra
Артист

The Bach Festival Orchestra

Theo Altmeyer
Артист

Theo Altmeyer

Thüringischer Akademischer Singkreis
Артист

Thüringischer Akademischer Singkreis

Consortium Musicum
Артист

Consortium Musicum

Bernard Labadie
Артист

Bernard Labadie

Romana Pavkova
Артист

Romana Pavkova

Michel Brodard
Артист

Michel Brodard

Jennifer Larmore, mezzo-soprano
Артист

Jennifer Larmore, mezzo-soprano