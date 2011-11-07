Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.
Трек · 2011
Clarinet Concerto in A Major, K. 622: II. Adagio
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
French Cello2022 · Сингл · Philharmonieorchester Straßburg
Berlioz: La Damnation de Faust2019 · Альбом · John Nelson
Berlioz: La Damnation de Faust, Op. 24, H. 111, Pt. 4: "Nature immense" (Faust)2019 · Сингл · John Nelson
Berlioz: La Damnation de Faust, Op. 24, H. 111, Pt. 4: "D'amour l'ardente flamme" (Marguerite)2019 · Сингл · Joyce DiDonato
Berlioz: Requiem (Grande Messe des morts) [Live]2019 · Альбом · Michael Spyres
Berlioz: Requiem (Grande Messe des morts) Op. 5, H. 75: IV. Rex tremendae [Live]2019 · Сингл · Michael Spyres
Berlioz: Les Troyens, Op. 29, H. 133, Act 1: "Châtiment effroyable !" (Live)2017 · Сингл · John Nelson
Bohuslav Martinů, Sergei Prokofiev, Ernő Dohnányi: Cello Concertos [In Memoriam János Starker]2015 · Альбом · János Starker
Mozart: Symphonies Nos. 31 "Paris", 39, 40 & 41 "Jupiter"2009 · Альбом · John Nelson
Beethoven: Symphonies Nos. 1 - 92006 · Альбом · Ensemble Orchestral De Paris
Florentz Concert - Hommage A Notre-Dame2005 · Сингл · John Nelson
Escaich: Le dernier évangile2002 · Альбом · Ensemble Orchestral De Paris