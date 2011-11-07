О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daniel Harding

Daniel Harding

Трек  ·  2011

Don Giovanni, K. 527, Act 1 Scene 9: No. 7, Duettino, "Là ci darem la mano" (Don Giovanni, Zerlina)

Daniel Harding

Исполнитель

Daniel Harding

Трек Don Giovanni, K. 527, Act 1 Scene 9: No. 7, Duettino, "Là ci darem la mano" (Don Giovanni, Zerlina)

#

Название

Альбом

1

Трек Don Giovanni, K. 527, Act 1 Scene 9: No. 7, Duettino, "Là ci darem la mano" (Don Giovanni, Zerlina)

Don Giovanni, K. 527, Act 1 Scene 9: No. 7, Duettino, "Là ci darem la mano" (Don Giovanni, Zerlina)

Daniel Harding

The Legend of Mozart

2:40

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.

Другие релизы артиста

Релиз Renaud Capuçon in Verbier (Live)
Renaud Capuçon in Verbier (Live)2025 · Альбом · Martha Argerich
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca2025 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: Tosca, Act II: Vissi d'arte
Puccini: Tosca, Act II: Vissi d'arte2025 · Сингл · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: Tosca, Act I: Dammi i colori! – Recondita armonia – Scherza coi fanti e lascia stare i santi
Puccini: Tosca, Act I: Dammi i colori! – Recondita armonia – Scherza coi fanti e lascia stare i santi2025 · Сингл · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: Tosca, Act III: O dolci mani
Puccini: Tosca, Act III: O dolci mani2024 · Сингл · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: Tosca: Il Bacio di Tosca (Symphonic Epilogue of Act II) [Instrumental Only]
Puccini: Tosca: Il Bacio di Tosca (Symphonic Epilogue of Act II) [Instrumental Only]2024 · Сингл · Giacomo Puccini
Релиз Bruch: Romance in F Major for Viola and Orchestra, Op. 85 (Live)
Bruch: Romance in F Major for Viola and Orchestra, Op. 85 (Live)2024 · Сингл · Renaud Capucon
Релиз Chin: Rocaná
Chin: Rocaná2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Mahler: Symphony No. 9 (Live)
Mahler: Symphony No. 9 (Live)2024 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Britten: Les Illuminations. Serenade. Nocturne
Britten: Les Illuminations. Serenade. Nocturne2022 · Альбом · Benjamin Britten
Релиз Britten: Les Illuminations, Op. 18: VII. Being Beauteous & Serenade, Op. 31: III. Nocturne
Britten: Les Illuminations, Op. 18: VII. Being Beauteous & Serenade, Op. 31: III. Nocturne2022 · Сингл · Benjamin Britten
Релиз Beethoven: Violin Concerto
Beethoven: Violin Concerto2021 · Сингл · Berliner Philharmoniker

Похожие артисты

Daniel Harding
Артист

Daniel Harding

Igor Kipnis
Артист

Igor Kipnis

Julia Fischer
Артист

Julia Fischer

Iona Brown
Артист

Iona Brown

Hans-Peter Weber
Артист

Hans-Peter Weber

宮本文昭
Артист

宮本文昭

Gottfried Langenstein
Артист

Gottfried Langenstein

Siegfried Hammer
Артист

Siegfried Hammer

Helmut Winschermann
Артист

Helmut Winschermann

Prague Philharmonic Orchestra
Артист

Prague Philharmonic Orchestra

Mahler Chamber Orchestra
Артист

Mahler Chamber Orchestra

Jonas Kaufmann
Артист

Jonas Kaufmann

Kenneth Sillito
Артист

Kenneth Sillito