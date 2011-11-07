О нас

Jean-Bernard Pommier

Jean-Bernard Pommier

,

Sinfonia Varsovia

Трек  ·  2011

Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: II. Andante

Jean-Bernard Pommier

Исполнитель

Jean-Bernard Pommier

Трек Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: II. Andante

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: II. Andante

Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: II. Andante

Jean-Bernard Pommier

,

Sinfonia Varsovia

The Legend of Mozart

7:49

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2011 EMI Records Ltd/Virgin Classics.

