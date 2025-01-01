О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Matt Monro

Matt Monro

Трек  ·  1974

Softly as I Leave You (Mono) [Single Version]

1 лайк

Matt Monro

Исполнитель

Matt Monro

Трек Softly as I Leave You (Mono) [Single Version]

#

Название

Альбом

1

Трек Softly as I Leave You (Mono) [Single Version]

Softly as I Leave You (Mono) [Single Version]

Matt Monro

The Very Best Of Matt Monro

3:24

Информация о правообладателе: Parlophone UK

Другие релизы артиста

Релиз Matt Sings Monro, Live at the BBC
Matt Sings Monro, Live at the BBC2023 · Альбом · Matt Monro
Релиз From Russia With Love
From Russia With Love2023 · Сингл · John Barry
Релиз This Time
This Time2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Love Me Do
Love Me Do2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Rocking Chair
Rocking Chair2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Memories of You
Memories of You2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Stardust
Stardust2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз This Time
This Time2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Portrait of My Love
Portrait of My Love2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Love & Devotion
Love & Devotion2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Prisoner of Love
Prisoner of Love2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз My Old Flame
My Old Flame2022 · Альбом · Matt Monro

Похожие артисты

Matt Monro
Артист

Matt Monro

Luigi Tenco
Артист

Luigi Tenco

Frank Sinatra Jr.
Артист

Frank Sinatra Jr.

Count Basie Orchestra
Артист

Count Basie Orchestra

The Ray Charles Singers
Артист

The Ray Charles Singers

Pat Boone
Артист

Pat Boone

Shawn Colvin
Артист

Shawn Colvin

Joey DeFrancesco
Артист

Joey DeFrancesco

Louis Armstrong & His Orchestra
Артист

Louis Armstrong & His Orchestra

Steve Lawrence
Артист

Steve Lawrence

Cécile McLorin Salvant
Артист

Cécile McLorin Salvant

Jack Jones
Артист

Jack Jones

Keely Smith
Артист

Keely Smith