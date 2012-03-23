Трек · 2012
La Memoria De Mis Pulgares
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Текст песни
Creía que ya no estabas aquí
Pero el eco lejano de un recuerdo vago
De vez en cuando te oía venir
Creía que ya no visitabas los rincones de mi corazón
Camino con pies de arena desde que perdí tu corazón.
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
คนที่เฝ้ารอ2024 · Сингл · Macaco
Display2024 · Сингл · Hagar Shay
Far Away2023 · Сингл · Macaco
Yo Si Sé / No Vuelvas2022 · Сингл · Macaco
El Cuerpo No Miente2022 · Сингл · Fuel Fandango
La Guerra de los Besos (feat. Bejo)2022 · Сингл · Ana Mena
Quiéreme Bien (feat. Leiva)2022 · Сингл · Macaco
Survivors2022 · Сингл · Macaco
Tierra Firme Remix2021 · Сингл · Benjamín Amadeo
Eu Quero Tudo2021 · Сингл · Natiruts
Himno A La Alegría2021 · Сингл · Sebastián Yatra
Lights2021 · Сингл · Macaco