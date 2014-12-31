О нас

Jean Rondeau

Jean Rondeau

Трек  ·  2014

Solo Violin Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 (Arr. W.F. Bach): IV. Allegro

3 лайка

Jean Rondeau

Исполнитель

Jean Rondeau

Трек Solo Violin Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 (Arr. W.F. Bach): IV. Allegro

#

Название

Альбом

1

Трек Solo Violin Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 (Arr. W.F. Bach): IV. Allegro

Solo Violin Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 (Arr. W.F. Bach): IV. Allegro

Jean Rondeau

Bach Imagine

3:36

Информация о правообладателе: Erato/Warner Classics
