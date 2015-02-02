О нас

MARINA

MARINA

Трек  ·  2015

I'm a Ruin

47 лайков

MARINA

Исполнитель

MARINA

Трек I'm a Ruin

#

Название

Альбом

1

Трек I'm a Ruin

I'm a Ruin

MARINA

I'm a Ruin

4:32

Текст песни

I know that I can't have it all

But without you I am afraid I'll fall

I know I'm playing with your heart

And I could treat you better but I'm not that smart

When it comes to love, you're an easy fight

Информация о правообладателе: Atlantic Records UK

