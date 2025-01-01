Трек · 1985
Road to Nowhere (2005 Remaster)
810 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Well, we know where we're going
But we don't know where we've been
And we know what we're knowing
But we can't say what we've seen
And we're not little children
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Werchter 19822025 · Альбом · Talking Heads
Talking Heads - Park West Chicago FM Radio Broadcast 1978.2021 · Альбом · Talking Heads
Live in New York, 1983 (FM Radio Broadcast)2016 · Альбом · Talking Heads
Radio Waves 1978-1983: Psycho Killers, Vol. 2 (Live)2016 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Still Don't Make No Sense2015 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Radio Live: Talking Heads2014 · Альбом · Talking Heads
Performance2014 · Альбом · Talking Heads
Essential2011 · Альбом · Talking Heads
The Collection2007 · Альбом · Talking Heads