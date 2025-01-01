Трек · 1985
Perfect World (2005 Remaster)
10 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Well, I know what it is
But I don't know where it is
Where it is
Well, I know where it is
But I don't know what it looks like
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Werchter 19822025 · Альбом · Talking Heads
Talking Heads - Park West Chicago FM Radio Broadcast 1978.2021 · Альбом · Talking Heads
Live in New York, 1983 (FM Radio Broadcast)2016 · Альбом · Talking Heads
Radio Waves 1978-1983: Psycho Killers, Vol. 2 (Live)2016 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Still Don't Make No Sense2015 · Альбом · Talking Heads
Rock Elite: Best Of Talking Heads2015 · Альбом · Talking Heads
Radio Live: Talking Heads2014 · Альбом · Talking Heads
Performance2014 · Альбом · Talking Heads
Essential2011 · Альбом · Talking Heads
The Collection2007 · Альбом · Talking Heads