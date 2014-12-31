Трек · 2014
Recuérdame
143 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Spain
Текст песни
Deja que hable
Deja que hoy te cuente
Cómo quema que te vayas
Entre lágrimas, me duele
Déjame verte
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Prometo (Edición especial)2018 · Альбом · Pablo Alboran
Curo tus labios (Acústico)2018 · Сингл · Pablo Alboran
Tu refugio (Nueva versión)2018 · Сингл · Pablo Alboran
La llave (feat. Piso 21)2018 · Сингл · Piso 21
Prometo Edit2018 · Сингл · Pablo Alboran
Prometo2017 · Альбом · Pablo Alboran
Al Paraíso2017 · Сингл · Pablo Alboran
La llave2017 · Сингл · Pablo Alboran
Prometo (Versión piano y cuerda)2017 · Сингл · Pablo Alboran
Saturno2017 · Сингл · Pablo Alboran
No vaya a ser2017 · Сингл · Pablo Alboran
Prometo2017 · Альбом · Pablo Alboran