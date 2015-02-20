Трек · 2015
Ain't Enough Whiskey
5 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Warner Records
Текст песни
They talk about money, talk about jobs, talk about religion and playing the odds.
Talk about freedom, talk about faith, they talk about taking my guns away.
Monkeys in suits writing laws and rules
They just pickin a fight
But I aint gotta listen to them goddamn fools
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Bad Reputation2022 · Альбом · Kid Rock
Grass Is Always Greener2019 · Сингл · Jake Owen
Po-Dunk (Radio Edit)2018 · Сингл · Kid Rock
Greatest Hits: You Never Saw Coming2018 · Альбом · Kid Rock
Sweet Southern Sugar2017 · Альбом · Kid Rock
Greatest Show On Earth2017 · Сингл · Kid Rock
Tennessee Mountain Top2017 · Сингл · Kid Rock
Tennessee Mountain Top (Single Version)2017 · Сингл · Kid Rock
Greatest Show On Earth (Extended Version)2017 · Сингл · Kid Rock
Po-Dunk2017 · Сингл · Kid Rock
Highway of Heroes2016 · Сингл · The Trews
Wasting Time (Funky Country Version, 2013)2015 · Сингл · Kid Rock