Трек · 2015
Jesus and Bocephus
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Warner Records
Текст песни
Sometimes I've had too much to drink
Get all stoned and play some Hank
I guess that's just the way I am
And I love the man from Galilee
Because he died for you and me
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Bad Reputation2022 · Альбом · Kid Rock
Grass Is Always Greener2019 · Сингл · Jake Owen
Po-Dunk (Radio Edit)2018 · Сингл · Kid Rock
Greatest Hits: You Never Saw Coming2018 · Альбом · Kid Rock
Sweet Southern Sugar2017 · Альбом · Kid Rock
Greatest Show On Earth2017 · Сингл · Kid Rock
Tennessee Mountain Top2017 · Сингл · Kid Rock
Tennessee Mountain Top (Single Version)2017 · Сингл · Kid Rock
Greatest Show On Earth (Extended Version)2017 · Сингл · Kid Rock
Po-Dunk2017 · Сингл · Kid Rock
Highway of Heroes2016 · Сингл · The Trews
Wasting Time (Funky Country Version, 2013)2015 · Сингл · Kid Rock