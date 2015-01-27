О нас

Sam Martin

Sam Martin

Трек  ·  2015

Song for My Unborn Son

Sam Martin

Sam Martin

Трек Song for My Unborn Son

Трек Song for My Unborn Son

Song for My Unborn Son

Sam Martin

Song For My Unborn Son

2:45

Текст песни

Can you hear me?

I've been singing to you

With everyday I'll be meeting you soon

Someday you'll grow to be your own man

But while you're small I'll help you to stand

Информация о правообладателе: Atlantic Records
Волна по треку
