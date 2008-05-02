О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Трек  ·  2008

Patience (or, Bunthorne's Bride) (1987 Remastered Version), Act II: After much debate internal (Duke, Bunthorne, All)

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Исполнитель

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Трек Patience (or, Bunthorne's Bride) (1987 Remastered Version), Act II: After much debate internal (Duke, Bunthorne, All)

#

Название

Альбом

1

Трек Patience (or, Bunthorne's Bride) (1987 Remastered Version), Act II: After much debate internal (Duke, Bunthorne, All)

Patience (or, Bunthorne's Bride) (1987 Remastered Version), Act II: After much debate internal (Duke, Bunthorne, All)

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Gilbert & Sullivan: Patience

1:19

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent
Артист

Alexander Young/George Baker/John Shaw/Trevor Anthony/John Cameron/Elsie Morison/Marjorie Thomas/Monica Sinclair/Elizabeth Harwood/Heather Harper/Glyndebourne Chorus/Pro Arte Orchestra/Sir Malcolm Sargent

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож