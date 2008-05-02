Информация о правообладателе: Warner Classics
Symphony in E 'Irish': I. Andante - Allegro, ma non troppo vivace
Другие релизы артиста
A Fugal Concerto, Op. 40, No. 2: II. Adagio2025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
St Paul’s Suite, Op. 29, No. 2: IV. Finale (The Dargason), Allegro2025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Bliss: Cello Concerto, F. 1202025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Souvenir de Florence, Op. 70: III. Allegro moderato2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35: II. Canzonetta. Andante2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, Op. 71a: III. Waltz of the Flowers (Arr. Campbell for Violin & Orchestra)2024 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Venezuela! Music from the Americas!2024 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Kanaima2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Passione2024 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Agustín Lara: Granada2024 · Сингл · Agustín Lara
Ernesto Tagliaferri: Passione2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Consuelo Velázquez: Bésame mucho2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra