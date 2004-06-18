Le Mot d'ordre

Chers MC, cheres MC's, tout le monde se donne le droit de jouer avec les mots, comme tout le monde se donne le droit d'tirer, mais combien touchent leur cible? 2004, nous vivons une nouvelle époque, c'est toujours chaud pour vous bande de zoulous, attention faites pas les roudoudous. fouuuleck

Ah c'est l'désordre, tu connais l'mot d'ordre?

Vas t'faire niquer avec ton hardcore

Tu sais c'est qui le king?

Ba alors les mc, les jongleurs de mots