Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Rohff

Rohff

Трек  ·  2004

Le Mot d'ordre

Контент 18+

Rohff

Исполнитель

Rohff

Трек Le Mot d'ordre

#

Название

Альбом

1

Трек Le Mot d'ordre

Le Mot d'ordre

Rohff

la fierte des notres

5:34

Текст песни

Chers MC, cheres MC's, tout le monde se donne le droit de jouer avec les mots, comme tout le monde se donne le droit d'tirer, mais combien touchent leur cible? 2004, nous vivons une nouvelle époque, c'est toujours chaud pour vous bande de zoulous, attention faites pas les roudoudous. fouuuleck

Ah c'est l'désordre, tu connais l'mot d'ordre?

Vas t'faire niquer avec ton hardcore

Tu sais c'est qui le king?

Ba alors les mc, les jongleurs de mots

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

