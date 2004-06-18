Трек · 2004
Le Mot d'ordre
Контент 18+
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Chers MC, cheres MC's, tout le monde se donne le droit de jouer avec les mots, comme tout le monde se donne le droit d'tirer, mais combien touchent leur cible? 2004, nous vivons une nouvelle époque, c'est toujours chaud pour vous bande de zoulous, attention faites pas les roudoudous. fouuuleck
Ah c'est l'désordre, tu connais l'mot d'ordre?
Vas t'faire niquer avec ton hardcore
Tu sais c'est qui le king?
Ba alors les mc, les jongleurs de mots
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Hima2025 · Сингл · Soprano
Fitna2024 · Альбом · Rohff
Cardio2024 · Сингл · Rohff
Fitna2024 · Сингл · Rohff
Fraude2024 · Сингл · Rohff
Loyauté2023 · Сингл · Rohff
NotoriHous2023 · Сингл · Big Ali
Masterclass2022 · Сингл · Rohff
Life Style2022 · Альбом · Rohff
Je suis l'942022 · Сингл · Rohff
Grand Monsieur2021 · Альбом · Rohff
Antibiotique2021 · Сингл · Naps