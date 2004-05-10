О нас

Terry Reid

Terry Reid

Трек  ·  2004

Sweater (2004 Remaster)

Terry Reid

Исполнитель

Terry Reid

Трек Sweater (2004 Remaster)

#

Название

Альбом

1

Трек Sweater (2004 Remaster)

Sweater (2004 Remaster)

Terry Reid

Superlungs

2:06

Текст песни

If I had met her wearing the sweater

I would feel better than I do today

She would deplore me and just stand there in the door

Would come out to play with me then I would show you the ways of the sea

Have you got time for me love

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK

