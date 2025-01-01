Текст песни Why must we wait until tonight? Tell me why Why must we wait until tonight? You wanna take a little time Wanna drink me like a fine wine Чтобы увидеть полный текст, войдите

Информация о правообладателе: ℗ 1993 Touchstone Pictures Inc under exclusive license to Parlophone Records Ltd. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws.