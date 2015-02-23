О нас

Max Elto

Трек  ·  2015

Somebody Like You

Трек Somebody Like You

Somebody Like You

Somebody Like You

3:39

Текст песни

And I found trust

Oh, I know, very much

Oh, I found it now

With somebody like you

Oh, and I found comfort

Информация о правообладателе: Big Beat Records

