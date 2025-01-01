Трек · 1981
Swords and Tequila
Информация о правообладателе: Rhino/Elektra
Dirty city, dirty games,
Dirty women, dirty shames.
The life that you lead,
The chance that you took.
A shadow in the night,
