Трек · 2015
Identity Disorder
70 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rise Records
Текст песни
Your heart is a fire
But the cold is comforting
My mouth is a liar
With my silver tongue in cheek
The silence is deafening
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
One Foot In The Grave (feat. Of Mice & Men)2024 · Сингл · Of Mice & Men
Tether2023 · Альбом · Of Mice & Men
Indigo2023 · Сингл · Of Mice & Men
Castaway2023 · Сингл · Of Mice & Men
Warpaint2023 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2022 · Альбом · Of Mice & Men
Fighting Gravity2022 · Сингл · Of Mice & Men
Mosaic2022 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2021 · Альбом · Of Mice & Men
Mosaic2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men