Трек · 2015
Broken Generation
62 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rise Records
Текст песни
He sits and he waits
Feeling broken and hollow
Hands held close to his face
Screaming why do I bother?
They'll just tear me down,
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
One Foot In The Grave (feat. Of Mice & Men)2024 · Сингл · Of Mice & Men
Tether2023 · Альбом · Of Mice & Men
Indigo2023 · Сингл · Of Mice & Men
Castaway2023 · Сингл · Of Mice & Men
Warpaint2023 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2022 · Альбом · Of Mice & Men
Fighting Gravity2022 · Сингл · Of Mice & Men
Mosaic2022 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2021 · Альбом · Of Mice & Men
Mosaic2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men