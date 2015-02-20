Трек · 2015
You're Not Alone
40 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rise Records
Текст песни
When your reflection in the mirror smiles back
It lies, you know it
When you lay your head to sleep at night
It's filled with every moment
Every chance you missed to be something
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
One Foot In The Grave (feat. Of Mice & Men)2024 · Сингл · Of Mice & Men
Tether2023 · Альбом · Of Mice & Men
Indigo2023 · Сингл · Of Mice & Men
Castaway2023 · Сингл · Of Mice & Men
Warpaint2023 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2022 · Альбом · Of Mice & Men
Fighting Gravity2022 · Сингл · Of Mice & Men
Mosaic2022 · Сингл · Of Mice & Men
Echo2021 · Альбом · Of Mice & Men
Mosaic2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men
Bloom2021 · Сингл · Of Mice & Men