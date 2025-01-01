Трек · 1981
Play It Loud
Контент 18+
8 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Union Square
Текст песни
I was driving down the highway my music playing loud
I drove into a truckstop stepped up feelin' proud
The stupid gas attendant said "stop that fucking row"
There's always someone somewhere who'll try and turn you down
So if you need some action and nothing comes around
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Molly / High Tide2022 · Альбом · Data 3
Imperfect2022 · Сингл · Saxon
Daydream2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Carpe Diem2021 · Альбом · Saxon
2021 Annual2021 · Альбом · Transforma
You Didn't Know2021 · Сингл · Saxon
Carpe Diem (Seize the Day)2021 · Сингл · Saxon
Red Brick City2021 · Альбом · Heavy Water
Revolution2021 · Сингл · Heavy Water
Power2021 · Сингл · Saxon