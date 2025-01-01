Трек · 1981
Out of Control
6 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Union Square
Текст песни
Breaks away the chains that bind me
Gives me sympathy
Keeps me running on the high road
Keeps me living free
Never tries to steal my thunder
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Molly / High Tide2022 · Альбом · Data 3
Imperfect2022 · Сингл · Saxon
Daydream2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Carpe Diem2021 · Альбом · Saxon
2021 Annual2021 · Альбом · Transforma
You Didn't Know2021 · Сингл · Saxon
Carpe Diem (Seize the Day)2021 · Сингл · Saxon
Red Brick City2021 · Альбом · Heavy Water
Revolution2021 · Сингл · Heavy Water
Power2021 · Сингл · Saxon