Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Трек · 2006
E genfårening
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Sandheder2022 · Сингл · Ruben Kyed
GO SØNDERJYSKE2021 · Сингл · L. Ron Harald
Wurstmaschine2021 · Альбом · Jakob Vibild
Ve do fukk mæ mæ?2020 · Альбом · L. Ron Harald
Jul I Synnebronx2019 · Сингл · L. Ron Harald
Fickumdick2019 · Альбом · L. Ron Harald
Vi' Fra Jylland2006 · Альбом · L. Ron Harald
Øl, F.... & Rapmusik2000 · Альбом · L. Ron Harald
Pornogangster1998 · Альбом · L. Ron Harald