Bunji Garlin

Bunji Garlin

Трек  ·  2015

Cheers

Bunji Garlin

Исполнитель

Bunji Garlin

Трек Cheers

#

Название

Альбом

1

Трек Cheers

Cheers

Bunji Garlin

Soca Arena

3:38

Текст песни

The fans, we wont be able tuh full

De venue without the fans,

We cant sell the music without the fans

We wont be the artiste without the fans

Check, check,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: VP Records
