MC Clemens

MC Clemens

,

Mass

Трек  ·  2015

Smagen af succes (feat. Mass)

Контент 18+

MC Clemens

Исполнитель

MC Clemens

Трек Smagen af succes (feat. Mass)

#

Название

Альбом

1

Трек Smagen af succes (feat. Mass)

Smagen af succes (feat. Mass)

MC Clemens

,

Mass

Klemmedrengen

3:03

Текст песни

Bag tonede ruder i mit jakkesæt

For jeg tog en chance, som jeg aldrig fik

Men smagen af succes den er bittersød

Så det er med vin, når jeg skyller den meter ned

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Medley

