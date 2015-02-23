О нас

Michael Canitrot

Michael Canitrot

Трек  ·  2015

Young Forever (Radio Edit)

32 лайка

Michael Canitrot

Исполнитель

Michael Canitrot

Трек Young Forever (Radio Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Young Forever (Radio Edit)

Young Forever (Radio Edit)

Michael Canitrot

Young Forever (Radio Edit)

3:42

Текст песни

Just turned 22

Living like we on the run

We can tell a story

Of our days before the sun

Under a millions lights

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: WM FR Affiliated/PlayOn
