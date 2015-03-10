Трек · 2015
See You Again (feat. Charlie Puth)
Информация о правообладателе: Atlantic Records
Текст песни
It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
