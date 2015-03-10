О нас

Wiz Khalifa

Wiz Khalifa

,

Charlie Puth

Трек  ·  2015

See You Again (feat. Charlie Puth)

65K лайков

Wiz Khalifa

Исполнитель

Wiz Khalifa

Трек See You Again (feat. Charlie Puth)

#

Название

Альбом

1

Трек See You Again (feat. Charlie Puth)

See You Again (feat. Charlie Puth)

Wiz Khalifa

,

Charlie Puth

See You Again (feat. Charlie Puth)

3:49

Текст песни

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh, I'll tell you all about it when I see you again

When I see you again

Информация о правообладателе: Atlantic Records

