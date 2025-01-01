Трек · 1992
Disappointed (2010 Remaster)
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Our unsleepable friend gets the message on an ill-wind
"All your friends and your foes
Would rather die than have to touch you"
To say the least TO: Oh, truly disappointed
Truly, truly, truly
