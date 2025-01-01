Трек · 1992
Purple Rain
21 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: EastWest U.K.
Текст песни
I never meant to cause you any sorrow
I never meant to cause you any pain
I only wanted to one time see you laughing
I only wanted to see you laughing in the purple rain
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Parliament Square2005 · Сингл · Stina Nordenstam
The World Is Saved2004 · Альбом · Stina Nordenstam
Get On With Your Life2004 · Сингл · Stina Nordenstam
This Is Stina Nordenstam2001 · Альбом · Stina Nordenstam
People Are Strange1998 · Альбом · Stina Nordenstam
Dynamite1996 · Сингл · Stina Nordenstam
Dynamite1996 · Альбом · Stina Nordenstam
Little Star1994 · Сингл · Stina Nordenstam
Something Nice1994 · Сингл · Stina Nordenstam
And She Closed Her Eyes1994 · Альбом · Stina Nordenstam
People Are Strange1992 · Альбом · Stina Nordenstam
Memories of a Color1991 · Альбом · Stina Nordenstam