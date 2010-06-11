Трек · 2010
Ideali
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2010 Parlophone Music France
Текст песни
Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de sa terre,
Avec lui s'est échappée même la lumière,
Inconsciemment je l'appelle du bout de mes lèvres,
Comme un enfant recherche la force de son père.
Dire que pour lui j'étais devenue infaillible,
Чтобы увидеть полный текст,
