Vilde Frang

Vilde Frang

Трек  ·  2015

Sinfonia concertante for Violin and Viola in E-Flat Major, K. 364: II. Andante

20 лайков

Vilde Frang

Исполнитель

Vilde Frang

Трек Sinfonia concertante for Violin and Viola in E-Flat Major, K. 364: II. Andante

#

Название

Альбом

1

Трек Sinfonia concertante for Violin and Viola in E-Flat Major, K. 364: II. Andante

Sinfonia concertante for Violin and Viola in E-Flat Major, K. 364: II. Andante

Vilde Frang

Mozart: Violin Concertos Nos 1, 5 & Sinfonia concertante

10:47

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Paganini & Schubert - Ernst: Grand Caprice, Op. 26 (After Schubert's "Der Erlkönig", D. 328)
Paganini & Schubert - Ernst: Grand Caprice, Op. 26 (After Schubert's "Der Erlkönig", D. 328)2019 · Сингл · Vilde Frang
Релиз Bartók: Violin Concerto No. 1 - Enescu: Octet
Bartók: Violin Concerto No. 1 - Enescu: Octet2018 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Bartók: Violin Concerto No. 1 - Enescu: Octet - Octet in C Major, Op. 7: II. Très fougueux
Bartók: Violin Concerto No. 1 - Enescu: Octet - Octet in C Major, Op. 7: II. Très fougueux2018 · Сингл · Vilde Frang
Релиз Homage - Ries: La capricciosa
Homage - Ries: La capricciosa2017 · Сингл · Vilde Frang
Релиз Homage
Homage2017 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Korngold & Britten: Violin Concertos
Korngold & Britten: Violin Concertos2016 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Mozart: Violin Concertos Nos 1, 5 & Sinfonia concertante
Mozart: Violin Concertos Nos 1, 5 & Sinfonia concertante2015 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Nielsen & Tchaikovsky: Violin Concertos
Nielsen & Tchaikovsky: Violin Concertos2012 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Bartok/Strauss/Grieg: Violin Sonatas
Bartok/Strauss/Grieg: Violin Sonatas2011 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Prokofiev & Sibelius: Violin Concertos
Prokofiev & Sibelius: Violin Concertos2009 · Альбом · Vilde Frang
Релиз Chopin: Cellos Sonata, Op. 65 - Piano Trio, Op. 8 & Grand Duo Concertant
Chopin: Cellos Sonata, Op. 65 - Piano Trio, Op. 8 & Grand Duo Concertant2009 · Альбом · Vilde Frang

Похожие артисты

Vilde Frang
Артист

Vilde Frang

Trio di Parma
Артист

Trio di Parma

Mate Szucs
Артист

Mate Szucs

Adrian Brendel
Артист

Adrian Brendel

Seraphim Trio
Артист

Seraphim Trio

Andreas Greger
Артист

Andreas Greger

Trio Wanderer
Артист

Trio Wanderer

Peter Jarůšek
Артист

Peter Jarůšek

Veronika Jarůšková
Артист

Veronika Jarůšková

Jorja Fleezanis
Артист

Jorja Fleezanis

Smetana Trio
Артист

Smetana Trio

Péter Szabó
Артист

Péter Szabó

Munich Piano Trio
Артист

Munich Piano Trio