Трек · 1998
I Can't Wait Anymore
14 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Union Square
Текст песни
You keep me waiting, you won't answer your phone
I know you're home but you're not alone
Stop playing games, girl
You're playing with my heart
I was a fool to fall for you lies
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Molly / High Tide2022 · Альбом · Data 3
Imperfect2022 · Сингл · Saxon
Daydream2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Carpe Diem2021 · Альбом · Saxon
2021 Annual2021 · Альбом · Transforma
You Didn't Know2021 · Сингл · Saxon
Carpe Diem (Seize the Day)2021 · Сингл · Saxon
Red Brick City2021 · Альбом · Heavy Water
Revolution2021 · Сингл · Heavy Water
Power2021 · Сингл · Saxon