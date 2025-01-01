Трек · 1998
Broken Heroes (Live in Madrid) [B-side of I Can't Wait Anymore]
They came to fight for glory in their thousands
Young men with their dreams
They died before the guns for their country
A book of faded pictures, broken dreams
Where are they now
