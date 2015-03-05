О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Loreen

Loreen

Трек  ·  2015

Paper Light (Higher)

190 лайков

Loreen

Исполнитель

Loreen

Трек Paper Light (Higher)

#

Название

Альбом

1

Трек Paper Light (Higher)

Paper Light (Higher)

Loreen

Paper Light (Higher)

3:41

Текст песни

I'm coming back to start

I'm counting back to the start

The sound of guns when we part

I'm in a race with this heart

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: WM Sweden
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Pum Pum
Pum Pum2025 · Сингл · David Guetta
Релиз Echoes
Echoes2025 · Сингл · Loreen
Релиз Gravity
Gravity2024 · Сингл · Loreen
Релиз Warning Signs
Warning Signs2024 · Сингл · Loreen
Релиз Is It Love
Is It Love2023 · Сингл · Loreen
Релиз Tattoo (Topic Remix)
Tattoo (Topic Remix)2023 · Сингл · Topic
Релиз Tattoo
Tattoo2023 · Сингл · Loreen
Релиз Sötvattentårar
Sötvattentårar2021 · Сингл · Loreen
Релиз Så mycket bättre 2020 - Tolkningarna
Så mycket bättre 2020 - Tolkningarna2020 · Сингл · Loreen
Релиз Du är min man
Du är min man2020 · Сингл · Loreen
Релиз Alice
Alice2020 · Сингл · Loreen
Релиз Fiction Feels Good
Fiction Feels Good2020 · Сингл · Loreen

Похожие артисты

Loreen
Артист

Loreen

Alan Walker
Артист

Alan Walker

Samantha Jade
Артист

Samantha Jade

Ava Max
Артист

Ava Max

Emmy
Артист

Emmy

The Chainsmokers
Артист

The Chainsmokers

K-391
Артист

K-391

David Guetta
Артист

David Guetta

Afrojack
Артист

Afrojack

Little Mix
Артист

Little Mix

Astrid S
Артист

Astrid S

Clean Bandit
Артист

Clean Bandit

Girl Group
Артист

Girl Group