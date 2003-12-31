Информация о правообладателе: Warner Classics
Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act III: No.21 Morceau d'ensemble : Quant au douanier (Carmen/Frasquita/Mercédès/Le Dancaïro/Le Remendado/Le Bohémiens et Bohémiennes)
2:59