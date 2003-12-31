Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)
1
Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)
4:55
Текст песни
Votre toast, je peux vous le rendre
Señors, señors, car avec les soldats
Oui, les toréros peuvent s'entendre
Pour plaisirs ils ont les combats
Le cirque est plein, c'est jour de fête
