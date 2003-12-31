О нас

Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Трек  ·  2003

Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)

Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Трек Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)

Трек Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)

Carmen, Act II: No.14, Couplets. "Votre toast, je peux vous le rendre...Toréador, en garde!" (Escamillo/Carmen/Frasquita/Mercédès/Moralès/Zuniga/Amis d'Escamillo)

Thomas Hampson/Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Bizet : Carmen

4:55

Votre toast, je peux vous le rendre

Señors, señors, car avec les soldats

Oui, les toréros peuvent s'entendre

Pour plaisirs ils ont les combats

Le cirque est plein, c'est jour de fête

Информация о правообладателе: Warner Classics

