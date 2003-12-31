Трек · 2003
Carmen, Act I: No.5 Habanera : L'amour est un oiseau rebelle (Carmen/Cigarières/Jeunes gens/Dragons)
17 лайков
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser
Rien n'y fait, menace ou prière
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Похожие артисты
Артист
Angela Gheorghiu/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson