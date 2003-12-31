О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Текст песни

L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menace ou prière

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Warner Classics
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Angela Gheorghiu/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Артист

Angela Gheorghiu/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Jürgen Hartfiel
Артист

Jürgen Hartfiel

Alexander Sitkovetsky
Артист

Alexander Sitkovetsky

Ronald Brautigam
Артист

Ronald Brautigam

Prague Philharmonic Orchestra
Артист

Prague Philharmonic Orchestra

Véronique Bonnecaze
Артист

Véronique Bonnecaze

Henryk Szeryng
Артист

Henryk Szeryng

City Of Birmingham Symphony Orchestra
Артист

City Of Birmingham Symphony Orchestra

Jonas Kaufmann
Артист

Jonas Kaufmann

Orchestre de l’Opéra national de Paris
Артист

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Franco Corelli
Артист

Franco Corelli

Iona Brown
Артист

Iona Brown

Jeanne Lamon
Артист

Jeanne Lamon