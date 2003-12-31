Трек · 2003
Carmen, WD 31, Act 1 Scene 7: No. 7, Duo, "Parle-moi de ma mère" (Micaëla, Don José)
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
Parle-moi de ma mère!
J'apporte de sa part
Fidèle messagère
Cette lettre
